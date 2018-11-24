كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحطم مروحية للجيش الأفغاني في قندهار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب اثنان آخران بتحطم مروحية عسكرية للجيش الأفغاني في قندهار جنوبي البلاد.

وكتب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية جواد غفور أحمد على "فيسبوك" اليوم السبت: "واجهت إحدى مروحيات الجيش مشكلات فنية في قندهار، مما أدى إلى تحطمها ومقتل شخصين، وإصابة اثنين آخرين وسنعلن عن تفاصيل إضافية في وقت لاحق".

من جهتها نقلت شبكة "طلوع" الإخبارية أن "المروحية هبطت اضطراريا في منطقة معروفة بمقاطعة قندهار، لكنها تحطمت، وكانت تقل جنودا من قلب المقاطعة".

وأضافت: "أعلنت حركة طالبان على تويتر أن عناصرها أطلقوا النار تجاه المروحية وأسقطوها".