كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لافروف: واشنطن تعتبر داعش حليفا في الجهود من أجل تغيير النظام في سورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبر وزير الخارجية الروسي أن الولايات المتحدة تنظر إلى تنظيم "داعش" على أنه حليف لها في العمل على تغيير النظام في دمشق. وأشار لافروف خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت في ليشبونة، إلى أن طرح واشنطن شروطا لمحاربة "داعش" تدل على امتلاكها أجندة خفية في سورية.

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