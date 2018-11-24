كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ولي العهد الأردني ينال ترقية عسكرية في الجيش العربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نال أحد أمراء الأسرة الهاشمية المالكة في الأردن ترقية عسكرية في القوات المسلحة الأردنية.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، اليوم السبت 24 نوفمبر، "أصدرت الإرادة الملكية السامية بترفيع سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى رتبة ملازم أول في القوات المسلحة الأردنية — الجيش العربي".

وأشارت "بترا" على موقعها الرسمي، إلى أن ولي العهد تخرج من الأكاديمية العسكرية الملكية "ساندهيرست" في العام 2017.

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يشار إلى أنه في بداية نوفمبر الجاري، زار ولي العهد الأردني قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية، واستمع هناك إلى إيجاز قدمه قائد المنطقة حول سير الأمور العملياتية والتدريبية والإدارية في تشكيلات ووحدات المنطقة. معربا خلال الزيارة عن اعتزازه بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه مرتبات قيادة المنطقة، من حيث الكفاءة التدريبية والجاهزية القتالية والمعنويات العالية التي يتمتع بها منتسبوها.

يشار إلى أن ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولد في العاصمة الأردنية عمان في الثامن والعشرين من يونيو عام 1994.