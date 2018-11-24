الحجار: حزب الله من اوقف التأليف والاسئلة يجب ان توجه اليه

اشار عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ الى ان 4 نواب من اصل 6 من النواب ​السنة​ المستقلين ممثلين في الكتل الذين يشاركون فيها، واكد انه يجب عدم تضييع البوصلة، واليوم هناك تشكيلة حكومية جاهزة و​حزب الله​ اوقفها، والاسئلة اليوم يجب ان توجه الى حزب الله.

اضاف الحجار في تصريح له من ​البقاع​، ​كتلة المستقبل​ اليوم توجهت الى البقاع للاطلاع على هواجس الناس بناء على تعليمات رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​، ولكن التخفيف الاكبر يكون عبر تشكيل الحكومة، عبر تقديم حزب الله اسماء وزرائه للحكومة.