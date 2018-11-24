الحجار: حزب الله من اوقف التأليف والاسئلة يجب ان توجه اليه

اشار عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار الى ان 4 نواب من اصل 6 من النواب السنة المستقلين ممثلين في الكتل الذين يشاركون فيها، واكد انه يجب عدم تضييع البوصلة، واليوم هناك تشكيلة حكومية جاهزة وحزب الله اوقفها، والاسئلة اليوم يجب ان توجه الى حزب الله.
اضاف الحجار في تصريح له من البقاع، كتلة المستقبل اليوم توجهت الى البقاع للاطلاع على هواجس الناس بناء على تعليمات رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ولكن التخفيف الاكبر يكون عبر تشكيل الحكومة، عبر تقديم حزب الله اسماء وزرائه للحكومة.
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