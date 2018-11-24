افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، ان قوة من ​الجمارك​ داهمت محلا لبيع ​التبغ​ في منطقة ​الغازية​ لصاحبه (حسين.غ) في حي ​الريجي​، فالقوا القبض على ولده فتدخل اهالي المنطقة وعملوا على تهريب محمد على ما استدعى قيام عناصر الجمارك باطلاق النار في الهواء.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الجمارك تداهم بالغازية وتطلق النار بالهواء بعد تهريب ابن المتشبه به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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