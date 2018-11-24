طقس متقلّب يسيطر على مناطق الحوضّ الشرقيّ للمتوسّط

توقعت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ ان يكون طقس اليوم متقلبا يسيطر على مناطق الحوضّ الشرقيّ للمتوسّط

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئيّاً الى غائم مع استقرار ​درجات الحرارة​ و​أمطار​ متفرّقة متقطّعة، تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة ببرق ورعد خاصّةً فترة بعد الظهر

كما توقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وأمطار متفرّقة صباحاً، أما الاثنين فيكون غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتكوّن ضباب على المرتفعات.