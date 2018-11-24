وزير النقل: نتفاوض مع مؤسسات دولية لتمويل الخطين الخامس والسادس للمترو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد نجيب:

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الوزارة تعمل على استكمال إنشاء شبكة خطوط مترو الأنفاق بعدد 6 خطوط، لافتًا إلى تقدم العمل حاليًا في إنشاء المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث للمترو.

وأضاف عرفات، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الثاني جيومست 2018، الذي يقام تحت رعاية دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان "نحو بنية تحتية مستدامة في مصر والعالم العربي"، السبت، والذي يشارك فيه 70 دولة بالإضافة إلى العديد من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، أنه يجري التجهيز لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع والتفاوض مع مؤسسات التمويل الدولية وبعض الدول لتمويل إنشاء الخط الخامس والخط السادس للمترو.

وأوضح وزير النقل، أنه يجري العمل على إنشاء خط القطار الكهربائي (السلام – العاشر من رمضان– العاصمة الإدارية الجديدة) بطول 69 كم وتكلفة 1200 مليون دولار وتطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بطول 13.7 كم وتكلفة 363 مليون يورو، وإنشاء خط القطار الكهربائي للربط بين مدينتي المنصورة القديمة والجديدة بطول 79 كم.

وتابع الوزير: وكذلك إنشاء خطوط مونوريل لخدمة مدينة 6 أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي طول 87 كم، ومن المستهدف أن يصل إجمالي أطوال شبكة مترو الأنفاق والخطوط الكهربائية عام 2025 إلى 295 كم والتي تبلغ حاليًا 77.6 كم فقط.