القبض علي المتهم في قضية حريق اسره عطبرة

استطاعت شرطة عطبرة وبمجهود مقدر خلال اربع وعشرين ساعة القبض علي المتهم بحرق اسره محمد عمر بحي الوحدة بعطبرة حيث اهتمت شرطة محلية عطبرة بقيادة العميد عبد المحمود العوض بالقضية باعتبارها واحدة من ابشع الجرائم التي شهدتها المدينة منذ نشأتها .

ووجه سيادته بالإسراع بفك طلاسم هذه الجريمة البشعة ليتمكن الملازم أول احمد عطا المنان وبمساعدة المساعد طارق زرق وبقية القوة من القبض علي المتهم الأول في الجريمة بعد اربع وعشرين ساعة فقط ومطاردة عنيفة وقد تم القبض علي المتهم وهو في حالة سكر شديد وهو يسكن نفس الحي حيث ورد معلومات لدي الشرطة عن تهديد المتهم للأسرة قبل يوم من الحادثة .

وقد تم تسليم المتهم لشرطة الأسرة والطفل باعتبار أن الضحايا من الأطفال وتم إيداعه حراسة القسم الشرقي لعرضه علي مولانا شيرين وكيل نيابة الأسرة والطفل. ويذكر أن اسره كاملة تعرضت لحريق بفعل فاعل أدي إلي وفاة طفلتين بحسب صحيفة الدار واستطاع الشاب الشهم انقاذ بعض افراد الأسرة من وسط السنة النيران..وجاء تقرير المعمل الجنائي بان الحريق تم ببنزين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)