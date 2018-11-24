تحويل بلاغ المتهم بقتل وحرق أسرته بالمسلمية للمحكمة

بعدما قامت التحقيقات الجنائية ببحري باجراء تحقيقاتها مع المتهم الذي قام بقتل أفراد أسرته ولم يتوقف علي ذلك بل قام بحرقهم بكل وحشية ضاربا بصلة الرحم عرض الحائط حيث قتل خاله مبارك تكنين رجل البر والإحسان الذي كان يسعى حافيا لعمل الخير كما قام بقتل جدته ثم خالته المعلمة بإحدى المدارس الثانوية التي كانت تجهز نفسها لنيل درجة الماجستير ولم يتوقف المتهم علي ذلك بل قام بقتل خاله دكتور البصمة .

وقام المتهم بحرقهم بواسطة أنبوبة غاز والمعروف بان اسره تكنين من الأسر الكبيرة وجل أفرادها درسوا الجامعات بالإضافة للدراسات العليا وأفراد الأسرة الذين تم قتلهم بواسطة ابن أختهم بمدينة المسلمية هم خيرة أبناء المنطقة وهم أشقاء المحامي الضليع نصر الدين تكنين وقد تمكنت شعبة مباحث ولاية الجزيرة من فك طلاسم البلاغ في زمن وجيز وتم القبض علي المتهم الذي فصل من جامعة عريقة بسبب رسوبه في كل المواد وبعدها قامت شرطة ولاية الجزيرة بالقبض علي قاتل أفراد أسرته وتم تحويله لقسم شرطة التحقيقات ببحري لاجراء التحريات مع المتهم .

حيث تمكنوا من القبض علي عدد من أصدقاء القاتل بسبب الأموال المسروقة من خال المتهم القتيل مبارك تكنين وقد قامت شرطة التحقيقات بالقبض علي أصدقاء المتهم وهم يقطنون ببحري وتم اطلاق سراحهم بالضمانة و قامت شرطة التحقيقات بعمل اللازم وبعد اكتمال التحريات مع قاتل وحارق افراد أسرته تم تحويل المتهم وأوراق البلاغ لمحكمة الحصاحيصا دائرة الاختصاص بحسب صحيفة الدار للنظر في قضية قاتل وحارق افراد أسرته لعقد عدد من الجلسات مع المتهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)