ثورة المريخ تهدد الكوماندوز

يبدأ فريق المريخ مبارياته في المجموعة (أ) بدوري سوداني الممتاز في النسخة (24) بمواجهة من العيار الثقيل أمام ضيفه الخرطوم الوطني في السادسة والنصف من مساء اليوم على استاد المريخ. الأحمر يخوض المباراة بمعنويات فوزه الكبير برباعية، على اتحاد العاصمة الجزائري، في ثُمن نهائي دوري أبطال العرب، علاة على إعداد جيد نفذه الفريق بدولة الإمارات، تخللته مباراة درع زايد أمام الهلال، وأمام عجمان والزيد.
بينما نفذ الخرطوم الوطني بحسب صحيفة قوون فترة إعداده بالعاصمة ومدينة القضارف تخللته 3 مباريات تجريبية أمام الموردة والشرطة، وختم بفريق تريعة البجا قبل يومين.
وتعتبر المباراة من جانب آخر تحدياً خاصاً بين مدربي الفريقين يامن الزلفاني من المريخ، والغاني برينس اوسو اللذان تواجها في الموسم الماضي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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