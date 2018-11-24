نصف مليار للهلال من الاتحاد

سلم المهندس الفاتح باني نائب رئيس الاتحاد العام للكرة ورئيس لجنة المسابقات رئيس البعثة الأستاذ صلاح عبد الرحيم ورئيس القطاع الرياضي المهندس محمد عبد اللطيف هارون والكابتن محمد أحمد بشه بحسب صحيفة قوون شيكاً بمبلغ خمسمائة ألف جنيه عبارة عن جائزة بطل الدوري الممتاز والتي تكفل بها اتحاد الكرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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