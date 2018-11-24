جوارح يحتفلون بخالد النعسان

في لفتة بارعة وغير مستغربة من التراس جوارح المريخ احتفت المجموعة خلال مباراة المريخ والتي استضاف فيها اتحاد العاصمة الجزائري لحساب جولة ذهاب دور السنة عشر لبطولة كأس زايد للأندية العربية والتي سحق فيها الزعيم ضيفه بأربعة أهداف لهدف .
أحرز من خلالها مهاجم المريخ خالد عبد المنعم الهدف الرابع ، حيث احتفت الجوارح بمهاجم المريخ وشدت من أزره ودعمته من خلال رفع صورته تشجيعاً له ومؤازرة لتسجيل موقف يشبه قيم الألتراس في مساندة اللاعبين ومؤازرتهم ورفع روحهم المعنوية بحسب صحيفة الصدى .
مما كان له الأثر الإيجابي خاصة وأن النعسان ظل يجد الدعم المعنوي من كل جماهير المريخ داخل وخارج السودان .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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