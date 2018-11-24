روحاني: مستعدون للدفاع عن الجزيرة العربية كما فعلنا بالعراق

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 نوفنبر 2018 01:18 مساءً - قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن “الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تستعبد شعوب العالم والمنطقة، واختلافنا مع الغرب يتمثل في الاختلاف حول الحرية والعبودية”، بحسب ما نقلته وكالة “مهر” الإيرانية.

وانتقد روحاني خلال كلمة في مؤتمر الوحدة الإسلامية المنعقد في العاصمة الإيرانية طهران “بعض الدول الإسلامية لدفعها مليارات الدولارات إلى الغرب لحمايتها وبالتالي التعرض للإهانة”، متسائلا: “ما الذي تحتاجونه من أمريكا لتدفعوا لها”.

وأبدى روحاني استعداد بلاده “للدفاع عن الجزيرة العربية كما ساعدت العراق وأفغانستان بدون أي مقابل”، مؤكدا أن “المنطقة تعيش هذه الأيام ظروفا صعبة، وما يحدث في فلسطين وليبيا وسوريا واليمن وأفغانستان ليس ما يريده العالم الإسلامي ويتمناه”.

وشدد روحاني على أن “المسلمين لا يخشون من يتحالف ضدهم، وفي ساحة القتال يكون النصر لنا وأحيانا للعدو، ولكنّ المسلمين سينتصرون بلا شك في النهاية”، بحسب تعبيره.

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طهران- وكالات