البحرين.. بدء الانتخابات النيابية وإقبال “شبابي”

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 نوفنبر 2018 01:18 مساءً - تشهد مملكة البحرين، السبت، انتخابات نيابية وبلدية. وأعلنت وكالة أنباء البحرين أن التصويت بدأ في الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت غرينتش) ويستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

إلى ذلك، أفاد مراسل العربية أن الساعات الأولى للانتخابات شهدت إقبالا كبيرا، حيث اصطفت طوابير الناخبين خارج مراكز الاقتراع، لانتخاب ممثليهم تحت قبة البرلمان، وفي المجالس البلدية.

ولفت إلى وجود إقبال ملحوظ من قبل الشباب والنساء، بالإضافة إلى كبار السن.

وذكر أن هذه الانتخابات شهدت أعلى نسبة ناخبين مؤهلين، إذ بلغت نحو 365 ألف ناخب، فيما بلغ عدد المرشحين من الرجال 459، ومن النساء 47.

وسيصوت الناخبون لاختيار 40 نائباً، و30 مجلساً بلدياً، بحسب أرقام اللجنة العليا للانتخابات.

وتجري الانتخابات في 40 دائرة انتخابية بأربع مناطق هي العاصمة والمحرق والمحافظة الشمالية والمحافظة الجنوبية.

وبينت اللجنة التنفيذية للانتخابات أن وقف الدعاية الانتخابية يشمل كافة أشكال الدعاية الانتخابية ومنها وسائل التواصل الاجتماعي، والرسائل الهاتفية، وفتح المقار الانتخابية. ودعت اللجنة جميع المرشحين إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية وعدم خرق فترة الصمت الانتخابي.

كذلك يشارك في تنظيم العملية الانتخابية أكثر من 2400 شخص، فيما يصل عدد المراقبين إلى 231 مراقباً، في وقت بلغ عدد الناخبين خارج البحرين الذين أدلوا بأصواتهم في 20 تشرين الثاني/نوفمبر أكثر من 3600 ناخب.

المصدر: – العربية.نت