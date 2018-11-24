مقتل جندي أمريكي في أفغانستان

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أعلن حلف الناتو أن جنديا أمريكيا قتل في أفغانستان، ليرتفع بذلك عدد قتلى الأمريكيين في هذا البلد منذ مطلع العام الجاري إلى ثمانية.

وقالت ديبرا ريتشاردسون المتحدثة باسم مهمة "الدعم الحازم" التي يقودها حلف الناتو في أفغانستان، إنه سيتم الإعلان عن هوية الجندي وتفاصيل الواقعة في وقت لاحق.

وحسب وزارة الدفاع الأمريكية، تحتفظ واشنطن بنحو 14 ألف جندي في أفغانستان، تتركز مهامهم على مساعدة القوات الأفغانية التي تقاتل حركة طالبان بعد الإطاحة بها عام 2001.

وقتل أكثر من 2400 جندي أمريكي في أفغانستان منذ 17 عاما، في أطول نزاع خارجي تخوضه الولايات المتحدة بتاريخها.