كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحرين: الانتخابات سطرت فصلا جديدا من النجاحات الوطنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء في البحرين خالد بن عبد الله آل خليفة، اليوم السبت أن إجراء انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية في موعدها المقرر دستورياً، يسطر فصلاً جديداً من فصول قصص النجاحات الوطنية في البلاد.

ونقلت صحيفة "الأيام" البحرينية في موقعها الإلكتروني عن ابن عبد الله قوله، خلال إدلائه بصوته في الانتخابات التي انطلقت اليوم: "أتيت اليوم ملبياً لنداء الواجب، والمشاركة بكل إيجابية في هذه الانتخابات التي نعوِّل على نجاحها في كل فصل تشريعي جديد، لما توفره من ضمانات النزاهة والشفافية، وذلك لتحقيق الصورة الجميلة التي هي في واقعنا ومخيلتنا حول بحرين الحاضر والمستقبل المحققة لجميع تطلعات وآمال أبنائها".

وأوضح أن اختيار الأكفاء من المرشحين، سواء للمجلس النيابي أو المجالس البلدية، سيسهم في الدفع والمضي قدماً نحو مزيد من الإصلاح والتقدم لصالح الوطن والمواطن لجناحي التشريع والخدمات.

وكانت مراكز الاقتراع في البحرين قد فتحت أبوابها اليوم مع انطلاق الانتخابات البرلمانية والبلدية الخامسة في الجزيرة الخليجية منذ إعادة الحياة البرلمانية عام 2002، وكانت المعارضة قد أعلنت أنها ستقاطع الانتخابات، بينما قلل المسؤولون من تأثير دعوات المقاطعة.