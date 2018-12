كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل وإصابة 59 شخصا بانفجار في مصنع شمال الصين (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي شخصان حتفهما وأصيب 57 آخرون اليوم السبت في انفجار بمصنع بناء الآلات في إقليم جيلين بشمال الصين.

وقالت مصادر محلية إن 41 منزلا على الأقل لحقت بها أضرار بسبب الانفجار والحريق الذي أعقبه بعد منتصف الليلة الماضية.

ولم تعلن السلطات سبب الانفجار لكن مسؤولين استبعدو أن يكون عملا إرهابيا.

واستمرت جهود الإنقاذ حتى صباح اليوم السبت وتم إجلاء السكان من المنطقة، ووصل عشرات من رجال الشرطة والإطفاء والمسعفين إلى مكان الحادث.

وهذه هي ليست المرة الأولى التي يسقط فيها قتلى جراء انفجارات في المصانع، ففي أغسطس الماضي لقي خمسة أشخاص حتفهم في انفجار بمصنع للألومنيوم في مدينة جيان غسو شرق البلاد، وفي تموز الماضي لقي 19 شخصا حتفهم في انفجار بمصنع كيماويات في إقليم سيتشوان بجنوب غرب البلاد.