كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 25 شخصا إثر سقوط حافلة فى قناة بالهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
لقي 25 شخصا على الأقل مصرعهم إثر سقوط حافلة خاصة، اليوم السبت، في "قناة كافيري" بمقاطعة "مانديا" بولاية "كارناتاكا" الهندية.
وذكرت قناة "إنديا تي في" أن خمسة على الأقل من القتلى، من أطفال المدارس الذين كانوا عائدين إلى منازلهم.
وقال شهود عيان إن الحافلة سقطت في القناة بعدما فقد سائقها السيطرة عليها.
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