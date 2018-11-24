الغيابات تضرب ريال مدريد قبل مباراة إيبار

سيواجه ريال مدريد فريق إيبار، ظهر اليوم السبت، على ملعب (إيبوروا) في غياب أربعة من لاعبيه للإصابة وهم كيلور نافاس وناتشو فرنانديز وكاسيميرو وسيرخيو ريغيلون.

وعلى جانب آخر، استعاد مدرب الفريق، سانتياغو سولاري، لاعبين مثل داني كارباخال ومارسيلو بعد تعافيهما مؤخرا من إصابتيهما، كما هو الأمر بالنسبة لكل من رافائيل فاران وسيرخيو راموس وغاريث بيل الذين أصبحوا مستعدين للمشاركة في لقاء الغد.

وضمت القائمة العديد من الوجوه الجديدة نظرا لغياب الحارس نافاس، الذي لم يشارك في تدريبات اليوم مع بقية زملائه بسبب الإصابة، وتواجد كيكو كاسيا كحارس ثاني ولوكا زيدان كحارس ثالث كدعم في حال حدوث أمر ما.

وضمت قائمة الـ20 لاعبا كل من: كورتوا، وكيكو كاسيا، ولوكا زيدان، وكارباخال، وأودريوزولا، وسيرخيو راموس، وفاران، وخابي سانشيز، ومارسيلو، وفيدي فالفيردي، وماركوس يورنتي، وتوني كروس، ومودريتش، وداني سيبايوس، وإيسكو، وماركو أسينسيو، ولوكاس فاسكيز، وفينيسيوس، وبيل، وبنزيما.