بعد شهرين عن المؤتمر.. الحركة الشعبية تنتخب مكتبها السياسي

وأخيرا، حسم امحند العنصر في موعد انتخاب أعضاء المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية بعد شهرين عن تنظيم المؤتمر الوطني الذي انتخب الرئيس دون استكمال انتخاب الهياكل.

الدورة الأولى للمجلس الوطني للحزب بعد مؤتمره التاسع، ستعقد يوم فاتح دجنبر المقبل بسلا، وسيتم خلالها انتخاب رئيس برلمان الحزب وأعضاء المكتب السياسي.

ودعت الأمانة العامة للحزب الراغبين في الترشح لمنصبي رئيس المجلس الوطني ونائبه، والراغبين في عضوية المكتب السياسي إلى وضع ترشيحاتهم انطلاقا من اليوم السبت 24 نونبر، إلى غاية الخميس 29 نونبر 2018.

وكان جدل أثير داخل الحزب لتأخر الإعلان عن عقد دورة المجلس الوطني للحزب، وسط حديث عن وجود خلاف بين قيادات الحزب.