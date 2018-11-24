معنويات عالية وجماهير”متعطشة”..الرجاء في مهمة قارية حارقة شوطها الأول بـ”دونور”

24 ساعة تقريباً، تفصل الجماهير المغربي عن مباراة ذهاب نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والذي سيجمع الرجاء الرياضي، ممثل الكرة الوطنية، بفريق فيتا كلوب الكونغولي، في واحدة من اللقاءات القمة لنهاية الأسبوع.

النسور الخضر، سيخوضون، مساء اليوم السبت، حصتهم التدريبية الأخيرة، قبل الانتقال من معسكر بوزنيقة إلى الدارالبيضاء، تأهبا لمواجهة “الموسم”، والتي ستحسم نتيجتها بنسبة كبيرة صاحب لقب كأس “الكاف”، قبل التوجه صوب كينشاسا، المدينة التي تستقبل الرجاء في لقاء الإياب.

ولا حديث يعلو بالشارع المغربي، إلى عن مواجهة الموسم بين رفاق محمود بنحليب، وواحد من أقوى أندية الكونغو، بحثاً عن لقب غاب عن خزائن الرجاويين منذ سنة 2003، والثاني توالياً للكرة الوطنية، بعد تتويج الوداد الموسم الماضي بعصبة الأبطال الإفريقية، على حساب الأهلي المصري,

رئيس جامعة الكرة، فوزي لقجع، خص اللاعبين بزيارة تحفيزية لدعهم قبل ملاقاة فيتا كلوب، وهو ما سبق لـ “اليوم 24” التطرق له سابقاً، كما طالبيهم بتقديم الأفضل، مجدداً دعم الجهاز الكروي المحلي للنادي واللاعبين في نهائي سيقام شوطه الأول بـ “دونور”، والثاني بملعب الشهداء الشهير.

أما الجماهير الرجاوية، فقد رفعت بدورها شعار التحدي، مؤكدة بأن حضورها سيكون وازنا بنهائي كأس “الكاف”، بالرغم من المشاكل والصعوبات التي واجهت عشاق الرجاء والراغبين في التنقل إلى ملعب محمد الخامس غداً الأحد، بسبب سوء تنظيم عملية البيع، والاكتظاظ الكبير بشبابيك نقاط البيع.

مباراة النهائي القاري بالمغرب، لم تجذب فقط عشاق الساحرة المستديرة، بل اختارت أندية عربية وأخرى أوروبية، الحضور لمتابعة القمة الكروية من المدرجات، لمتابعة مجموعة من الأسماء الكروية بصفوف “الخضر”، تمهيداً لتقديم عروض لها، بعد إسدال الستار على كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.