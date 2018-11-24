حوادث الهند: مصرع 25 شخصا في سقوط حافلة في قناة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي 25 شخصا، على الأقل، مصارعهم، اليوم السبت، في حادث سقوط حافلة في قناة جنوبي الهند.

وقال مسؤول هندي إن 25 شخصا، على الأقل، بينهم تلاميذ مدارس، لقوا مصارعهم جراء سقوط حافلة مسرعة في قناة جنوبي الهند.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن نائب الوزير الأول في ولاية كارناتكا، جي. بارامشواران، قوله إن الحادث وقع يوم السبت في منطقة مانديا، حيث فقد السائق السيطرة على الحافلة بينما كان يقودها بسرعة عالية.

وقال بارامشواران إن عملية إنقاذ جارية، حيث هرعت الشرطة بغواصين إلى الموقع.

وتقع هذه المنطقة على بعد 105 كيلومترات جنوب غرب بانغالور، عاصمة ولاية كارناتاكا.

وذكرت وكالة أنباء "برس ترست" الهندية أن العديد من الضحايا كانوا من الأطفال العائدين من المدرسة.

يشار إلى أنه يلقى في الهند نحو 150 ألف شخص مصارعهم في كل عام على الطرق الهندية، بسبب بسبب القيادة المتهورة، والطرق سيئة الصيانة والمركبات المزدحمة بالركاب.

وكانت الهند قد شهدت الشهر الماضي مصرع 50 شخصا على الأقل دهسهم قطار شمالي الهند، احتشدوا في المكان في إطار مهرجان ديني.

كما شهدت الهند في أيلول/سبتمبر الماضي مصرع 45 شخصا جراء سقوط حافلة عن مرتفع في تلال جنوبي الهند.