شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار مصنع صيني يوقع قتلى وجرحى.. وأضرار بعشرات المنازل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 24 آخرون في انفجار بمصنع للآلات في مقاطعة “جيلين” شمال شرق الصين.

وقالت السلطات المحلية في المقاطعة –في بيان اليوم- إن الانفجار وقع في وقت متأخر من مساء أمس في بلدة “سانخه” بمحافظة “دونغفنغ”، مما خلف قتلى ومصابين، إضافة إلى اندلاع حريق في المصنع.

وأضافت السلطات أن الحادث أسفر أيضًا عن إلحاق أضرار بـ 41 منزلاً مجاورًا، فيما لا تزال التحقيقات جارية بشأن الانفجار للوقوف على أسبابه وملابساته.