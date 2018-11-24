داعية اماراتي يغضب الكويتيين بسبب صدام حسين

تسبب الداعية الإماراتي المجنس وسيم يوسف، في موجة غضب واسعة بين الكويتيين على مواقع التواصل، بعد نشره تغريدة مجد فيها رئيس النظام السابق صدام حسين و"ترحم عليه".
واستنكر ناشطون كويتيون بشدة تغريدة لوسيم يوسف رصدتها صحيفة وطن، على صفحته الرسمية بتويتر "يمدح" فيها صدام عبر فيديو مصور له أرفقه بالتغريدة "يترحم عليه".
إلا أن الداعية الإماراتي المجنس اضطر لحذف التغريدة بعد الهجوم العنيف الذي طاله، بينما قال بعض المغرّدين ان التغريدة غير صحيحة.
وكتب حساب المجلس الإخباري الشهير في الكويت منتقدًا وسيم يوسف "إستياء من قيام إمام مسجد الشيخ زايد الكبير والمذيع المتجنس إماراتيا وسيم يوسف بتمجيد الطاغية المقبور صدام حسين عبر تغريدة قام بحذفها لاحقا".
ويأتي استفزاز وسيم يوسف للكويتيين، بعد استفزاز الإماراتي حمد المزروعي المقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، للكويتيين بألفاظٍ قذرة طاعناً في أعراضهم.
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