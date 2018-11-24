تغييرات في الجهاز الفني الجديد للأهلي

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد محمد ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:٢٠ م

وافق النادي الأهلي على قبول اعتذار مصطفى كمال، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم، ووجه إليه الشكر على الجهد الكبير الذي بذله منذ توليه المسئولية، وتقرر تعيين طارق سليمان، مدربًا لحراس مرمى القلعة الحمراء، كما وافق النادي على طلب محمد يوسف، المدير الفني المؤقت بتصعيد عادل مصطفى المدرب بقطاع الناشئين للعمل مع الجهاز الفني للفريق الأول خلال الفترة المؤقتة، وجاء بسبب حالة التخبط التي يعيشها النادي الأهلي خلال الساعات الماضية، برئاسة محمود الخطيب.

وأقال مجلس إدارة الأهلي المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، بعدما ودع الأهلي بطولة كأس زايد بعد التعادل مع الوصل 3/3 في مجموع مباراتي دور الـ16، حيث كانت مباراة الذهاب على استاد برج العرب بالإسكندرية انتهت بالتعادل الإيجابي، فيما انتهت مباراة العودة بالتعادل ولكن بهدف واحد لكل منهما، وهو ما منح الأفضلية