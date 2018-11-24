انت الان تتابع حماس تستولي على أجهزة تجسس إسرائيلية في قطاع غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:١٩ م

استولت حركة حماس على بعض أجهزة التجسس التي حاولت القوة الإسرائيلية الخاصة زراعتها مؤخرا في قطاع غزة، وقالت هيئة البث الإسرائيلية «كان»، اليوم السبت، إن حماس استولت على هذه الأجهزة التي كانت معدة للتنصت على المكالمات والاتصالات الداخلية للتنظيم، وهي الأجهزة التي زرعتها إسرائيل من قبل، ونجحت الحركة الفلسطينية في اكتشافها، وذكرت الهيئة العبرية أن أجهزة التنصت الإسرائيلية زرعتها إسرائيل، في شهر مايو الماضي، ولكن تبحث الحركة عن شاحنة صغيرة، والتي استخدمت بشكل مشترك بين القوات الإسرائيلية الخاصة وعملاء من داخل غزة نفسها.

كانت قوة إسرائيلية قد تسللت في 11 نوفمبر الجاري، شرقي مدينة خانيونس، جنوب غزة، كانت تهدف لزرع وتعقب أفراد المقاومة، لكن سريعا ما كشفتها قوة من كتائب القسام، الجناح المسلح لحماس، واشتبكت معها، ما أدى إلى مقتل 6 من عناصرها بينهم قائد كبير، ومقتل ضابط إسرائيلي وإصابة عدد من أفراد القوة الإسرائيلية، وفقًا