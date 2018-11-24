انت الان تتابع مورينيو يتغنى بجماهير اليونايتد ويوضح رحيل سانشيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:كريم مليم ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:١٠ م

حسم البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، الجدل حول مستقبل نجم الفريق، التشيلي أليكسيس سانشيز، الذي كشفت تقارير صحفية عن إمكانية رحيله في يناير المقبل، وقال مورينيو، في تصريحات نقلتها صحيفة "إكسبريس" البريطانية: "لا أعتقد أنه سيرحل، لأنه لم يخبرني أبدًا بأنه يريد المغادرة، أو أنه غير سعيد بالبقاء معنا.. إنه يتحسن مثلما يتحسن الفريق، عندما يلعب يعطينا شخصيته ورغبته في اللعب، والإنتاج لصالح اليونايتد، ومحاولة التكيف مع طريقة لعبنا، أعتقد أن الجميع يمكنه أن يفعل ما هو أفضل".

ومر سانشيز منذ انضمامه بأوقات عصيبة، وسجل هدفا واحدا هذا الموسم في 11 مباراة بكل البطولات، مما وضعه في مرمى الانتقادات، لتتحدث تقارير عن إمكانية رحيله في يناير المقبل، في ظل اهتمام سان جيرمان بضمه. وفي سياق آخر، أشاد مورينيو بجماهير الفريق، قائلا: "الجماهير لا يمكنها أن تقوم بالمزيد. نحن نمر بفترة