انت الان تتابع ظنوا أنها حامل.. استئصال ورم 3 كيلو ونصف من بطن طفلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمود أبو خضرة ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:٢٩ ص

نجح فريق طبى بمحافظة كفر الشيخ برئاسة الدكتورة أمنية نوار أخصائية النساء والتوليد، في استئصال ورم سرطاني حميد من بطن طفلة تدعى "إيمان. ب.ب" تبلغ من العمر 13 عامًا، وتقيم بإحدى قرى مركز قلين، حيث أنها كانت تُعاني من آلام متكررة بالبطن والجانب الأيسر منذ فترة طويلة حتى وصل الأمر لمغص كلوي غير محتمل، وأكدت الطبيبة المعالجة، أن الفحص الأولي قبل عمل السونار يشير إلى أن الطفلة حامل في الأسبوع الـ20، مما أثار دهشة الجميع، وبعد الفحص اكتشفت أن الطفلة مصابة بورم حميد كبير جدًا على المبيض الشمال وحتى منتصف بطنها محدثًا انتفاخ بالبطن.

وأكدت الطبيبة، أنه على الفور تم تجهيز العمليات فى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة دسوق لاستئصال الورم الذي يزن قرابة 3 كيلو ونصف الكيلو أو يزيد قليلًا، مشيرة إلى أن العملية تمت بنجاح وأن الطفلة المريضة بحالة جيدة وتخضع لفترة النقاهة الآن.وفي يناير 2016، شهدت مستشفى الزهراء بدسوق في استئصال ورم يزن حوالى