انت الان تتابع بيكيه عن فيدرر: لا يمكنني الإساءة إلى مثلي الأعلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:١٥ ص
نفى مدافع برشلونة جيرارد بيكيه، أن يكون قد عقب على العمر المتقدم لنجم التنس روجر فيدرر، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق بـ"سوء تفاهم"، وفي مقابلة ستنشرها المجلة الأسبوعية التي تصدرها صحيفة (ليكيب) الفرنسية اليوم السبت، قال بيكيه: "هناك سوء تفاهم، ويمكن التحقق من حسابي على تويتر، فيدرر بالنسبة لي واحد من الثلاثي الذين أعتبره مثلا أعلى لي، إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي ولاعب كرة السلة السابق مايكل جوردان، وما قلته هو أن عمره الآن يجعله يختار البطولات التي يخوضها، إذ إنه لا يمكنه خوض كل البطولات، لا يمكنني مطلقا انتقاد فيدرر كرياضي".
وأضاف جيرارد بيكيه: "أعلم أن روجر قال إن بطولة كأس ديفيز لا يمكن أن تصبح بطولة كأس بيكيه، لكني لست أكثر من ممثل ولا أريد أن أصبح صورة لهذه البطولة، لن تكون بطولة كأس بيكيه فهي تنتمي للاتحاد الدولي للتنس". وعن الرئيس الحالي لمجلس لاعبي الرابطة العالمية لمحترفي التنس، والمصنف الأول عالميا، الصربي نوفاك
وعن الرئيس الحالي لمجلس لاعبي الرابطة العالمية لمحترفي التنس، والمصنف الأول عالميا، الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي انتقد بدوره الشكل الجديد للبطولة، أكد بيكيه أنه تجمعه به "علاقة جيدة جدا"، وأنه يدافع "بأفضل شكل عن مصالح زملائه".
وأردف بيكيه: "لطالما حاولت أن أكون صادقا وشفافا معه، أعتقد أن أفكاره وأفكارنا متشابهه، كما أنني لا أريد أن يصبح الأمر بيني وبينه لأن المسألة في واقع الأمر بين رابطة لاعبي التنس المحترفين والاتحاد الدولي للعبة"، مبرزا أن دوره هو وشركته "كوزموس" يتركز على التوصل لاتفاق بين هاتين المؤسستين.
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