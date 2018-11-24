الخطوط الجوية الكويتية تفضح زيف إدعاءات نشطاء موالين لتنظيم الحمدين

كشفت الخطوط الجوية الكويتية، زيف إدعاءات نشطاء موالين لتنظيم الحمدين بشأن الرحلة التي 302 التي قال النشطاء انه السلطات في دبي رفضت إستقبالها لوجود راكبين يحملان الجنسية القطرية .

وقالت الشركة في تغريدات لها بتويتر، "تود الخطوط الجوية الكويتية التوضيح بشأن ما تم تداوله من خلال وسائل التواصل الاجتماعي اليوم بأن الرحلة رقم ٣٠٢ المقرر وصولها إلى الكويت قادمة من مومبي بتاريخ ١٤نوفمبر٢٠١٨ قد تم تحويلها إلى مطار دبي بسبب اغلاق حركة الوصول والاقلاع في مطار الكويت الدولي نتيجة للأحوال الجوية في ذلك" .

وأضافت "اليوم وقد كان على متن الرحلة راكب وراكبة يحملان الجنسية القطرية، وبحسب سياسة الخطوط الجوية الكويتية فقد تم استضافة ركاب هذه الرحلة ومن ضمنهم الراكب والراكبة القطريين المذكورين في فندق المطار في دبي إلى حين موعد مغادرة الرحلة إلى الكويت والتي تمت بتاريخ ١٥نوفمبر٢٠١٨ وعلى متنها الراكبين القطريين ومن ثم سفرهما إلى الدوحة على متن رحلة الخطوط الجوية الكويتية رقم ٦١٧ بتاريخ ١٦نوفمبر٢٠١٨.

وتابعت "وتتقدم الخطوط الجوية الكويتية بالشكر لسلطات مطار دبي على حسن تعاملهم الكريم مع كافة ركاب الرحلة المذكورة".