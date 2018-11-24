المرأة البحرينية تشارك في الإقتراع للإنتخابات البلدية والنيابية

شهدت مراكز الاقتراع في الانتخابات النيابية والبلدية بالبحرين، اليوم السبت، إقبالاً كثيفاً من المرأة للمشاركة في عملية الاقتراع.

ومنذ الصباح الباكر توجهت مئات الناخبات إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات النيابية والبلدية التي تنتظم جميع محافظات البلاد.

وأكدت اللجنة العليا للانتخابات البحرينية أن مشاركة المرأة الكبيرة في العملية الانتخابية تؤكد مكانتها كشريكة أساسية في بناء مسيرة المملكة الديمقراطية.

وفتحت مراكز الاقتراع في البحرين أبوابها، السبت، لاستقبال الناخبين للتصويت في الانتخابات النيابية والبلدية.

وتوجه الناخبون إلى مراكز الاقتراع في المحافظات الأربع، وهي العاصمة والشمالية والجنوبية والمحرق، للإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم في مجلس الشعب والمجالس البلدية.

ووفقا لأرقام اللجنة العليا للانتخابات يحق التصويت 365 ألفا و467 ناخبا، في 40 دائرة انتخابية بـ4 محافظات، لاختيار 40 عضوا بمجلس النواب من بين 290 مرشحا، بينهم 40 سيدة، وأعضاء 30 مجلسا بلديا من بين 137 مرشحا.

وأشارت تقارير من قبل وسائل الإعلام البحرينية إلى أن عدد المراقبين للانتخابات البرلمانية والبلدية بلغ نحو 231 يمثلون مؤسسات المجتمع المدني في البحرين.

وأكد رئيس اللجنة العليا وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة تعزيز أوجه التنسيق والتعاون مع الجمعيات المراقبة، لا سيما اليوم بهدف التحقق السريع من أي مخالفات انتخابية قد تقع واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.