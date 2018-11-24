محلل سياسي تونسي: الإخوان في ورطة بعد مصادقة الحكومة على المساواة بالإرث

قال المحلل السياسي التونسي، وسام حمدي، رأى أن مصادقة الحكومة على مشروع قانون المساواة في الإرث "جعل الإخوان في ورطة، خصوصا في سياق بالغ الحساسية كالذي تشهده تونس في الوقت الراهن".

وأضاف حمدي، في تصريح لـموقع "العين الإخبارية" الإماراتي، أن مصداقية الإخوان المفترضة ستكون على المحك هذه المرة، وفي حال عارضت مشروع القرار، فسيكون في ذلك تأكيد لحقيقتها وأيديولوجيتها المتطرفة.

ورأى أن إشراف الرئيس الباجي قائد السبسي بنفسه على مجلس الوزراء الذي صادق على مشروع القانون، يستبطن "رمزية كبرى تنضح برسائل موجهة بالأساس إلى الحركة الإخوانية"، مفادها أنه آن الأوان للكشف عن الوجه الحقيقي لمن يدعون الاعتدال.

وتابع أن المصادقة تشكّل أحد أقطاب الضغط الذي يمارسه السبسي من جهة على حكومة يوسف الشاهد و"النهضة"، والضغط الذي يمارسه الاتحاد العام التونسي للشغل على الأطراف نفسها، من جهة أخرى.