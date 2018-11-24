الجيش الأمريكي يعلن مقتل أحد جنوده في أفغانستان

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أعلن الجيش الأمريكي اليوم السبت في بيان مقتضب مقتل أحد جنوده في أفغانستان.

ولم يشر البيان الذي أذاعته شبكة الأخبار الأمريكية (إيه بي سي) بتفاصيل حول هوية الجندي أو الزمان والمكان المحددين لمقتله.

يذكر أن القوات الأمريكية والقوات التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أنهت بشكل رسمي مهمتها القتالية في أفغانستان في عام 2014 إلا أنهما ما زالا يقدمان دعما حيويا لقوات الأمن الأفغانية التي تناضل في السنوات الأخيرة لمحاربة حركة طالبان والفرع التابع لتنظيم داعش الإرهابي ويتواجد حاليا نحو 15 ألف جندي أمريكي في أفغانستان.

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