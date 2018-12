بعد غرق مناطق عراقية.. خلية أزمة لمواجهة السيول

جدة - بواسطة طلال الحمود - شكلت حكومة عادل عبدالمهدي في العراق، خلية أزمة لإنقاذ المتضررين من السيول الجارفة التي ضربت فجأة عدة مناطق، وخلفت 10 قتلى على الأقل.

وطالب عبدالمهدي في اجتماع طارئ لخلية إدارة الأزمات المدنية، مساء الجمعة باستخدام المروحيات والآليات الثقيلة في عمليات الإنقاذ، بينما طالب نواب عراقيون، إعلان المناطق المتضررة، مناطق منكوبة.

كما وجه رئيس الحكومة العراقية الحكومات المحلية والوزارات والجهد العسكري باستنفار كل طاقاتها لإنقاذ المواطنين ومساعدتهم والاستمرار بتقديم المساعدات الغذائية والأغطية والخيم وتعويض الخسائر البشرية والمادية بعد حصرها من قبل الجهات المعنية، إضافة إلى إصلاح وفتح الطرق المتضررة .

