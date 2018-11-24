شكرا لقرائتكم خبر عن "التجمع" يؤجل اجتماعه اليوم بسبب الوعكة الصحية لرئيس الحزب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الناصر قنديل، المتحدث باسم حزب التجمع، إن الأمانة المركزية للحزب ستؤجل كل الملفات المتعلقة بانتخابات الحزب الداخلية، وذلك بسبب الوعكة الصحية التى تعرض لها الدكتور سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس النواب.

وأضاف قنديل فى تصريح لـ"الخليج 365" أنه من المفترض أن تناقش اليوم كل الأمور المتعلقة بإقرار انتخابات المحافظات والمراكز والمدن الخاصة بالحزب، تمهيدا لعقد المؤتمر العام لانتخاب رئيس الحزب الجديد خلال يناير المقبل.

ولفت المتحدث باسم حزب التجمع، إلى أن قيادات الأمانة المركزية ستجرى زيارة اليوم بالكامل إلى الدكتور سيد عبد العال، رئيس الحزب فى المستشفى المتواجد بها، للاطمئنان على صحته.