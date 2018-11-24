الإثنين.. البرلمان يناقش تعديل اتفاية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة المزمع عقدها يوم الإثنين القادم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 475 لسنة 2018، بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا، والموقع فى القاهرة بتاريخ 24/7/2018.

ويهدف التعديل الثالث، إلى تقوية القدرات العلمية والتكنولوجية لدى الجانبين المصرى والأمريكى، وتعزيز التعاون العلمى والتكنولوجى للأغراض السلمية، توفير الفرص لتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والتقنيات ذات الاهتمام بين البلدين من خلال مجلس إدارة الصندوق المشترك للتعاون العلمى والتكنولوجى، بالإضافة إلى دعم مشروعات الأبحاث والدراسات والاستقصاءات المشتركة وورش العمل والمؤتمرات والندوات المشتركة بين الجانبين: المصرى والأمريكى، وإعادة هيكلة وتنفيذ وإدارة سياسات العلوم والتكنولوجيا مع توفير دور مناسب للقطاع الخاص.

واللافت أنه تم توقيع اتفاقية المساعدة رقم (303-263) فى 30/9/2014 بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الممثلة فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشأن التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا لإتاحة مبلغ 7 ملايين دولار أمريكى من الجانب الأمريكى، ومبلغ 56 مليون جنيه مصرى من الحكومة المصرية صدر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 478 لسنة 2014، ثم جرى تعديل أول للاتفاقية فى 13/9/2015 بهدف إضافة مبلغ 4 ملايين دولار أمريكى ليصل إجمالى مساهمة الحكومة الأمريكية فى المشروع إلى 12 مليون دولار أمريكى، وكذلك زيادة مساهمة الحكومة المصرية بمبلغ 30.40 مليون جنيه مصرى لتصل مساهمة الحكومة المصرية إلى 86.40 مليون جنيه مصرى، وقد صدر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 467 لسنة 2015.

وحسب تقرير اللجنة، تم إضافة مبلغ 70.400 مليون جنيه مصرى مساهمة الحكومة المصرية ليصل إجمالى مساهمة الحكومة المصرية إلى 222.800 مليون جنيه مصرى، وقد صدر بشأنه قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2018.