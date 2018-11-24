شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يكرم البطل الأوليمبى محمد إيهاب على إنجازات رفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، البطل الأوليمبى محمد إيهاب صاحب برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو 2016 بالبرازيل فى رفع الأثقال، داخل مقر المجلس، وذلك على الإنجازات الأوليمبية والعالمية التى حققها الشاب المصرى، وذلك حسب ما نشره البطل الأوليمبى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".



البطل الأوليمبى محمد إيهاب

ونشر محمد إيهاب، صورته من داخل مجلس النواب، اليوم السبت، وعلق عليها "الحمد لله وما توفيقى إلا بالله.. للمره الأولى كل الفخر تكريمى من الدكتور على عبد العال من داخل مجلس الشعب على الإنجازات الأوليمبية والعالمية للاتحاد المصرى لرفع الأثقال".

ونقل محمد إيهاب حوار وزير الشباب والرياضة ورئيس البرلمان – فى حضوره - وقال، "كما قالها وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، لرئيس البرلمان، البطل محمد إيهاب من أكبر الكوادر اللى مصر متأمله فيه ينافس على الذهب فى الأولمبياد القادمة، ورد وقال كل الدعم ليه الفترة اللى جايه لتحقيق حلمه وحلمنا.. شكرًا لكل من يعطينا الأمل أن الغد سيحمل معه كل الخير وأن الأمر يستحق التضحية".