قاضية أمريكية توجه «صفعة» لـ «ترامب»

صدى البلد - على صالح

رفضت قاضية في نيويورك، طلبًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأفراد عائلته لإسقاط دعوى قضائية ضدهم وضد مؤسسة ترامب، تزعم بأن المؤسسة الخيرية انتهكت قوانين الولايات والقوانين الفيدرالية لأكثر من عشر سنوات.

وفي حكمها، أسقطت القاضية ساليان سكاربولا من المحكمة العليا في ولاية نيويورك، ادعاء محامي عائلة ترامب، بأن القضية يجب أن تُفصل لأن شرط الامتياز في الدستور الأمريكي يوحي بأنه "لا يجوز مقاضاة رئيس الجلسة".

ورفضت سكاربولا أيضًا، حجة ترامب بأن محكمة الولاية تفتقر إلى الولاية القضائية على الرئيس في هذه...