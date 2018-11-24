فيديو .. بن سلمان يتخلى عن البروتوكول في مطعم إيطالي بالإمارات

صدى البلد - عرفة البنداري
نشرت صحيفة "البيان" الإماراتية، اليوم، السبت، مقطع فيديو لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، خلال حضوه فعاليات "فورومولا 1".
وعلقت الصحيفة على الفيديو بالقول: "بعيدًا عن البروتوكولات والرسميات، #محمد_بن_سلمان يصافح أحد الحضور في مطعم تشيبرياني الإيطالي بجزيرة ياس خلال حضوره فعاليات الفورمولا 1".
ويزور بن سلمان دولة الإمارات في إطار جولته الخارجية التي تتضمن عددا من الدول العربية قبل توجهه إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين.
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