رئيس القابضة للسياحة: مصر بحاجة لفنادق 3 نجوم لزيادة الإقبال عليها

مصراوي - حوار ـ يوسف عفيفي:

قالت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، إن الشركة تتبنى المشاركات مع القطاع الخاص، وهناك 3 مجالات يجرى العمل عليها لتطوير الفنادق، واستغلال الأراضي، وفروع شركات التجارة.

وأوضحت حطبة في حوارها لمصراوي، أن صافي أرباح الشركات التابعة خلال العام المالي المنتهي حوالي 690 مليون جنيه، مقارنة بأرباح العام العام الماضي والتي بلغت حوالي 530 مليون جنيه، فيما قلصت شركة "مصر للصوت والضوء" خسائرها من 11 مليون جنيه العام الماضي إلى مليون و3% وهذا...