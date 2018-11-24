"الناتو": مقتل جندي أميركي في افغانستان

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، "مقتل جندي أميركي في أفغانستان"، بما يرفع عدد العسكريين الأميركيين الّذين قتلوا هناك إلى تسعة هذا العام.
وتأتي الحادثة في أعقاب موجة من الهجمات "من الداخل"، هزّت القوات الأجنبية المكلّفة تدريب ومساعدة الجيش الافغاني.
مع الإشارة إلى أنّ القوات الأميركية تُطلق على الهجمات الّتي يشنّها جنود أو شرطيون أفغان على العسكريين الأميركيين الذّين يؤازرونهم أو يدربونهم إسم "هجمات من الداخل".
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