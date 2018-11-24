"الناتو": مقتل جندي أميركي في افغانستان

أعلن ​حلف شمال الأطلسي​ "​الناتو​"، "مقتل جندي أميركي في ​أفغانستان​"، بما يرفع عدد العسكريين الأميركيين الّذين قتلوا هناك إلى تسعة هذا العام.

وتأتي الحادثة في أعقاب موجة من الهجمات "من الداخل"، هزّت القوات الأجنبية المكلّفة تدريب ومساعدة ​الجيش الافغاني​.

مع الإشارة إلى أنّ ​القوات الأميركية​ تُطلق على الهجمات الّتي يشنّها جنود أو شرطيون أفغان على العسكريين الأميركيين الذّين يؤازرونهم أو يدربونهم إسم "هجمات من الداخل".