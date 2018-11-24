مراهقان يسرقان طائرة ويحلقان بها فوق طريق سريع بولاية يوتا الأميركية

أقدم مراهقين اثنين على سرقة ​طائرة​ صغيرة في منطقة ريفية في شرق ولاية يوتا الأميركية وحلقا بها على ارتفاع منخفض فوق طريق سريع ثم هبطا في مطار محلي قبل القبض عليهما.

وأوضح مكتب قائد شرطة مقاطعة وينتاه في بيان إن المراهقين ويبلغان من العمر 14 و15 عاما سرقا الطائرة أحادية المحرك من مهبط طائرات خاص في بلدة جنسن الصغيرة في شمال شرق يوتا.

وأضاف المكتب أنهما فكرا في مواصلة الطيران غربا إلى منطقة أكثر سكانا في يوتا لكن قررا العودة والهبوط في مطار فيرنال المحلي على بعد نحو 25 كيلومترا من منطقة الإقلاع.

وألقت ​الشرطة​ القبض على المراهقين بالقرب من المطار وأودعتهما في مركز للشباب بالمنطقة.