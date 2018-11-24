قوى الأمن: تدابير سير يوم غد تزامنا مع سباق الاستقلال في الغبيري

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة أنّ "في تاريخ 25 تشرين الثاني 2018 وبالتعاون بين بلدية ​الغبيري​ والملتقى النسائي، يُقام سباق لتلامذة ​المدارس الرسمية​ في الغبيري و​حارة حريك​، حيث ينطلق المتسابقون عند الساعة 7:30 من أمام "مدرسة الإمام الصادق" جنب بلدية الغبيري، ويسلكون المسلك الآتي: ​شاتيلا​، مفرق هادي نصرالله، حاجز ​الجيش​، تقاطع عبد الكريم الخليل، روضة الشهيدين، ثانوية الغبيري للبنات، مفرق شارع عبدالله الحاج، ساحة المشرفية، فرن القلقاس، ساحة الغبيري، ​جسر المطار​ حتى نقطة الانطلاق "مدرسة الإمام الصادق"".

وأوضحت في بلاغ أنّه "سيتمّ اعتبارًا من الساعة 6:30 صباحًا، قطع الطريق بشكل جزئي وفتحها عند مرور آخر المتسابقين"، لافتةً إلى أنّه "يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة على الطرقات حفاظًا على سلامة المتسابقين ومنعًا للازدحام".