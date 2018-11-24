أبو سعيد: لتبيان الحقائق بقضية مقتل خاشقجي من خلال لجنة تحقيق دولية

أعلن مفوّض ​لجنة حقوق الانسان​ الدولية للشرق الأوسط السفير ​هيثم ابو سعيد​ لوكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان أنه أبرق إلى مفوَض السامي السيدة ميشال باشوليه ضمن الأُطر المعمول بها داخلياً حول آخر المستجدات في قضية الصحافي السعودي ​جمال خاشقجي​ الذي قُتل في القنصلية السعودية في تركيا.

وأشار السفير ابو سعيد بكتابه للمفوض السامي باشوليه الى وجوب حثّ الجهات المعنية من أجل تبيان الحقائق من خلال لجنة تحقيق دولية التي أشار إليها في رسالته السابقة للمجلس بتاريخ 6 تشرين الأول 2018 والتي وجهها أيضاً الى أمين عام ​الأمم المتحدة​ ​أنطونيو غوتيريس​ بعد أن توصّل مكتب المفوضية في الشرق الأوسط لحقائق حول تفاصيل الجريمة قبل أن تتناولها الأجهزة الإعلامية.

وأضاف أنه أشار إلى السيدة باشوليه كيفية قيام لجنة ذاتية حقوقية تكون مؤلّفة من المنظمات الدولية المؤازرة لأعمال اللجنة والمشهود لها بنزاهتها ووقوفها على مسافة واحدة من كل الأطراف لضمان نزاهة مجرى التحقيق، بالإضافة إلى ضرورة الأخذ بكل التقارير التي صدرت من الأفرقاء المعنيين بشكل مباشر أو غير مباشر والنظر الى كل التفاصيل والإتهامات الخطيرة التي سيقت على أعلى المستويات في هذا الموضوع.