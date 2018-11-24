النشرة: احتراق منزل في حي النجاصة في صيدا

افاد مراسل "النشرة" في صيدا ان حريقا مفاجئا اندلع في منزل المواطن (أحمد ب.) الكائن في الطابق الأول من بناية طالب في حي النجاصة في صيدا.

وعلى الفور حضر عناصر ​فوج الإنقاذ الشعبي​ التابع لمؤسسة معروف سعد وعناصر فوج الإطفاء في ​بلدية صيدا​ وقاموا بإخماد الحريق الذي إقتصرت اضراره على الماديات.