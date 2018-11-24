التحكم المروري: جريح بتصادم بين سيارة ودراجة نارية محلة المدينة الرياضية

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي، بـ"وقوع جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية محلة ​المدينة الرياضية​ قرب مبنى عدنان القصار".

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