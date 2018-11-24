وزير دفاع تركيا: قرار أميركا إنشاء نقاط مراقبة بشمال سوريا سيزيد الوضع تعقيدا

أوضح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، "أنّنا أبلغنا نظراءنا العسكريين والمدنيين الأميركيين مرارًا عن انزعاجنا من مسألة إنشاء نقاط مراقبة شمالي سوريا"، مشدّدًا على أنّ "قرار الولايات المتحدة الأميركية إنشاء نقاط مراقبة في شمال سوريا سيزيد من تعقيد الوضع المعقّد أصلًا في المنطقة".
وبيّن أنّ "القوات المسلحة التركية ستتّخذ التدابير اللازمة ضدّ أي مخاطر أو تهديدات قد تأتي من خارج الحدود".
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