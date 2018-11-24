وزير دفاع تركيا: قرار أميركا إنشاء نقاط مراقبة بشمال سوريا سيزيد الوضع تعقيدا

أوضح وزير الدفاع التركي ​خلوصي أكار​، "أنّنا أبلغنا نظراءنا العسكريين والمدنيين الأميركيين مرارًا عن انزعاجنا من مسألة إنشاء نقاط مراقبة شمالي ​سوريا​"، مشدّدًا على أنّ "قرار ​الولايات المتحدة الأميركية​ إنشاء نقاط مراقبة في شمال سوريا سيزيد من تعقيد الوضع المعقّد أصلًا في المنطقة".

وبيّن أنّ "​القوات المسلحة التركية​ ستتّخذ التدابير اللازمة ضدّ أي مخاطر أو تهديدات قد تأتي من خارج الحدود".