النشرة: العثور على جثة شاب داخل أحد حمامات مركز تجاري في صيدا

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، انه جرى العثور على الشاب (رامي.ع) جثة هامدة داخل أحد حمامات مركز تجاري في صيدا، وقد نقلت جثته الى براد ​مستشفى صيدا الحكومي​، فيما باشرت ​القوى الامنية​ تحقيقاتها واوقفت احد اصدقائه

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