سرية مطار بيروت أحبطت عملية تهريب 20000 حبة "كبتاغون" وأوقفت المهرب

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة أنّ "في تاريخ 22 تشرين 2018، تمكّنت فصيلة التفتيشات في سرية ​مطار بيروت الدولي​ في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، من إحباط ​عملية تهريب​ كمية كبيرة من الحبوب المخدّرة، وهي عبارة عن حوالي 20000 حبة من نوع "​كبتاغون​"، مخبأة داخل 8 علب شاي، وهي عائدة للمدعو: "ع. ق." وهو سوري من مواليد عام 1990، الّذي كان مسافرًا إلى خارج لبنان على متن خطوط ​طيران الشرق الأوسط​، فتمّ توقيفه".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "الموقوف أُحيل مع المضبوطات إلى ​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ في وحدة ​الشرطة القضائية​، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص".