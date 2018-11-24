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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة أنّ "في تاريخ 22 تشرين 2018، تمكّنت فصيلة التفتيشات في سرية مطار بيروت الدولي في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدّرة، وهي عبارة عن حوالي 20000 حبة من نوع "كبتاغون"، مخبأة داخل 8 علب شاي، وهي عائدة للمدعو: "ع. ق." وهو سوري من مواليد عام 1990، الّذي كان مسافرًا إلى خارج لبنان على متن خطوط طيران الشرق الأوسط، فتمّ توقيفه".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "الموقوف أُحيل مع المضبوطات إلى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص".
شكرا لقرائتكم خبر عن سرية مطار بيروت أحبطت عملية تهريب 20000 حبة "كبتاغون" وأوقفت المهرب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .