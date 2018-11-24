وزير النقل: مصر تقدمت 27 مركزًا في جودة السكة الحديد.. وتحتل المرتبة 51 عالميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد نجيب:

تصور-هاني رجب:

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن قطاع النقل يعتبر أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية المهمة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بجميع القطاعات الأخرى، وأن شبكات النقل تعد البنية التحتية الرئيسية التي تقوم على أساسها جميع برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد إذ تتأثر اقتصاديات الدول ومعدلات النمو بها بصورة كبيرة بكفاءة شبكات البنية التحتية ووسائل النقل البري والبحري والنهري والجوي.

جاء ذلك خلال كلمته، أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الثاني جيومست 2018، الذي يقام تحت رعاية دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان "نحو بنية تحتية مستدامة في مصر والعالم العربي"، والذي يشارك فيه 70 دولة بالإضافة إلى العديد من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.

وأضاف وزير النقل: "هناك طفرة كبيرة في مجال النقل في مصر، حيث قفزت عشرات المراكز في تقرير تنافسية الدول الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي، في بند جودة الطرق، حيث احتلت المرتبة 75 عالميًا بعد أن كانت بالمرتبة 118 في عام 2014، بالإضافة إلى الصعود للمركز 40 بعد أن كانت في المركز الـ 60 بالنسبة للبنية التحتية للموانئ"، مشيرًا إلى تقدم مصر27 مركزًا في جودة السكة الحديد لتصعد للمركز 51 بعد أن كانت في المركز 78.

وتابع الوزير: "النقل تقوم حاليًا في إطار خطة التنمية المستدامة للدولة 2030 بتنفيذ استراتيجية شاملة لتجديد وتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات (طرق وكباري – سكك حديدية – مترو أنفاق – موانئ بحرية – نقل نهرى – منافذ برية حدودية) وبما يمكنها من مواكبة التطورات المتلاحقة والعمل على تشغيل وإدارة هذه المرافق بأعلى درجة من الكفاءة الفنية وربطها بالشبكات الإقليمية لرفع حجم التبادل التجاري وحركة النقل مع دول الجوار".

وأشار الدكتور هشام عرفات إلى أهم المشروعات القومية التي يستهدفها قطاع النقل في مصر في الوقت الحالي، حيث صرح وزير النقل أنه بالنسبة لمجال الطرق والكباري يتم إستكمال تنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 8000 كم جديدة تضاف إلي الشبكة الحالية بتكلفة 85 مليار جنيه (بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان).